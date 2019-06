SITIC Africa  : Ezzayra Solutions… pour en finir avec les problèmes des agricultures

Le Salon international des technologies de l’information et de la communication dédié à l’Afrique “SITIC AFRICA“, qui se tient au Centre des expositions du Kram, présente des savoir-faire tunisiens dans ce secteur.

C’est le cas d’Ezzayra Solutions, une start up créée par le jeune Yassine Bououd.

Yassine Bououd a pour slogan : « la technologie n’est pas un luxe… c’est un choix stratégique ».

Qu’offre Ezzayra solutions ? Elle offre aux entreprises opérant dans l’agriculture une gestion des ressources agricoles, de l’irrigation, etc.

Bououd estime que le métier agricole a des besoins spécifiques en termes de gestion, alors son entreprise a jugé utile et indispensable de développer pour les professionnels du monde agricole des solutions technologiques de gestion, d’optimisation et de maîtrise de paramètres et de contrôle de l’irrigation. Mais ces solutions ne sont pas développées en vase clos, nous a expliqué Bououd, mais en en étroite collaboration avec les acteurs du monde agricole afin de répondre à leurs exigences.