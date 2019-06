Une convention de partenariat a été signée mardi entre le ministère des affaires sociales et l’institut arabe des droits de l’homme (IADH) pour renforcer et protéger les droits économiques et sociaux des catégories vulnérables.

Signée par le ministre des affaires sociales, Mohamed Trabelsi et le président de l’IADH, Abdelbasset Ben Hassen, la convention porte sur le renforcement des capacités des cadres et agents du ministère afin d’améliorer les programmes basés sur l’approche des droits de l’homme et promouvoir les prestations fournies par les structures sociales chargées de la prise en charge et l’intégration des catégories sociales qui ont besoin d’assistance et d’accompagnement.

Dans le cadre de cette convention, les cadres et agents du ministère des affaires sociales prendront connaissance des expériences réussies dans le domaine de la protection sociale des catégories vulnérables et en difficultés (sociales ou psychologiques) outre le renforcement du partenariat entre les deux parties pour permettre aux catégories vulnérables, dont les réfugiés et les demandeurs d’asile en Tunisie, de bénéficier des services sociaux du ministère.

En vertu de cette convention, il est possible de signer des contrats programmes spécifiques pour développer le partenariat avec les structures centrales du ministère des affaires sociales à travers des formations basées sur l’approche des droits de l’homme.

Intervenant à cette occasion, le ministre des affaires sociales a souligné que ce partenariat avec la société civile s’inscrit dans le cadre d’un programme de protection des droits économiques et sociaux des catégories vulnérables mettant l’accent sur l’importance de lutter contre la marginalisation, l’exclusion et tous les écarts sociaux tout en renforçant l’égalité des chances.

De son côté, le président de l’IADH a estimé que le partenariat entre les institutions gouvernementales, la société civile et les organisations internationales est essentiel pour la promotion des droits de l’homme dans tous les domaines et l’aide des catégories vulnérables notamment celles qui souffrent de marginalisation et de pauvreté.