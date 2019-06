” Même si l’intégration de la région Mena reste un défi difficile à atteindre à l’heure actuelle vu les conflits que traversent aujourd’hui certains pays de la région, il est nécessaire de se la fixer comme objectif à long terme, voire comme condition pour la prospérité économique de la zone “.

C’est ce que pense Rupert Schlegelmilch, ambassadeur de l’Union européenne auprès de l’OCDE et co-président de l’Initiative MENA-OCDE sur la gouvernance et la compétitivité, cité par la TAP, et qui participe à la réunion du comité de pilotage de l’Initiative MENA-OCDE sur la gouvernance et la compétitivité qui se tient dans le cadre des Journées MENA-OCDE organisées du 17 au 19 juin 2019 à Tunis sur le thème ” Un partenariat pour une prospérité partagée “.

Selon lui, ” les défis auxquels est confrontée la région MENA sont multiples. Il s’agit de défis d’ordre économique, d’inclusion de jeunes et de femmes dans les circuits économiques et l’action publique, de distribution de richesse et de développement, de diversification des économies, de fracture numérique, de crise de confiance, de sécurité, de gestion de réfugiés…”.

Face à ces défis, le diplomate européen a souligné que “l’OCDE se veut un think tank, une force de proposition et une plateforme de dialogue entre les pays de la région et ceux de la rive nord de la Méditerranée, mais aussi au sein même des pays de la zone entre les sphères de décision d’une part et les jeunes et la société civile d’autre part afin de parvenir à des réflexions à même de favoriser les solutions à tous ces défis là “.

Et quand on lui demande si l’OCDE écoute suffisamment les soucis de ces populations afin d’y apporter une partie de réponses, Schlegelmilch a répondu: ” j’espère que oui. Bien écouter revient à être à l’écoute des voix du progrès et l’Organisation est présente partout dans ces pays pour repérer ces voix et comprendre les différents enjeux pour mieux faire dans l’avenir “.

“A ce titre, explique-t-il, la réunion du comité de pilotage de l’initiative MENA-OCDE va nous permettre de croiser les points de vue sur les priorités stratégiques de l’Initiative pour 2020 et d’ouvrir la voie au renouvellement du cinquième mandat 2021-2025 “.

Créée en 2005, l’initiative MENA-OCDE pour la gouvernance et la compétitivité à l’appui du développement, initiée et cogérée par la région, et présidée par la Tunisie pour la période 2016-2020, rassemble les principaux acteurs de la région pour discuter des besoins et des défis auxquels la zone est confrontée.