La compagnie aérienne espagnole privée “Air Europa” a repris ses vols vers la Tunisie après une interruption de 9 ans.

Le premier vol de Madrid à destination de Tunis a été effectué le 3 juin 2019, a souligné à l’Agence Tap le directeur des ventes de la société Moez Oudi, qui a ajouté que le taux de réservations sur la nouvelle ligne a atteint, jusqu’à présent, 80%.

La compagnie a programmé 4 vols chaque semaine (lundi, mardi, vendredi et samedi) jusqu’à la fin du mois de septembre.

A partir du mois d’octobre prochain, deux vols seront programmés par semaine (lundi et vendredi). La société assure ainsi 280 vols et fournit 33 600 sièges vers Tunis.

La reprise de cette ligne s’inscrit dans le cadre de la stratégie de la compagnie ayant pour but de renforcer son positionnement sur le marché de l’Afrique du Nord.

Il a ajouté que “Air Europa” parie sur la destination Tunisie en tant que destination privilégiée pour les touristes espagnols.

A rappeler que les autorités espagnoles ont décidé de lever l’interdiction de voyage sur certaines régions du sud de la Tunisie au début du mois de Mai 2019.

Au cours des cinq premiers de 2019, le nombre des touristes espagnols en Tunisie a connu une évolution de 14,4% par rapport à la même période de 2018 (7162 touristes).

Il est à rappeler que l’Espagne est le sixième investisseur étranger en Tunisie, puisque le nombre des entreprises espagnoles installées en Tunisie est de 64 entreprises.

En ce qui concerne le niveau des échanges commerciales, l’Espagne est le quatrième client et fournisseur de la Tunisie.