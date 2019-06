Le projet “Cartographie raisonné de l’objet artisanal en Tunisie” sera prêt début 2020, a indiqué Afif Jrad, directeur recherche et innovation à l’Office national de l’artisanat (ONA) et coordinateur dudit programme, lors d’une table ronde tenue, vendredi, au siège de la Fondation Rambourg, autour du thème “Artisanat et territoires: Réflexions et partages d’expériences”.

Ce projet, a-t-il expliqué, qui s’inscrit dans le cadre d’un accord signé en juillet 2018 entre l’ONA et la Fondation Rambourg, vise à mettre en place une carte nationale numérique interactive répertoriant les différents métiers et secteurs de l’artisanat de chaque village et région de la Tunisie.

Il s’agit , selon lui, de fournir aux investisseurs, artisans, chercheurs et étudiants et tous ceux intéressés par l’artisanat tunisien des données pertinentes et actualisées sur le secteur, précisant que ces données seront toutes consignées sur un site.

L’objectif est de promouvoir la richesse artisanale tunisienne en permettant notamment de préserver les archives nationales et de sauvegarder le patrimoine.

D’après Afif Jrad, la bibliographie recensant tous les écrits sur le secteur a déjà été finalisée, faisant savoir que les visites de terrain visant à évaluer le secteur ont également été achevés.

Une fois cette cartographie achevée, a-t-il souligné, un programme d’action sera mis en place afin de valoriser et préserver les métiers de l’artisanat.

Il a, par ailleurs, indiqué qu’un nouvel espace de ressources, de documentation et de rencontres, vient d’être inauguré en collaboration avec la fondation Rambourg qui, a-t-il dit, l’a équipée d’un scanner-traducteur.

Et d’expliquer que ce matériel permettra de scanner des planches artisanales, ajoutant que l’objectif étant de valoriser et préserver le patrimoine artisanal national.