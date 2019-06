Le Tunindex a terminé la séance de jeudi dans le vert, avec une hausse de 0,21% à 7 089.11 points, traitant un volume d’échanges de 5,217 millions de dinars (MD), selon l’intermédiaire en bourse Mena Capital Partners.

La balance des variations des cours a été quasiment stable avec la régression de 27 valeurs contre 26 baisses.

Le titre ATB a affiché la plus forte hausse de la séance (+6,02), drainant un volume de 2,436 MD, soit le titre le plus actif. L’action s’est échangée à 4,05 D.

Dans le vert, TUNISIE VALEURS gagne 5,78% à 19,20 D, tout comme AMS et CIMENTS DE BIZERTE, qui ont affiché un accroissement respectif de 3,03% et 2,70% en se monnayant à 0,68 D et 1,14 D.

Dans le rouge, SIMPAR baisse de 4,49% à 32,32 D, tout comme TAWASSOL GROUP HOLDING et SOTEMAIL qui ont reculé respectivement de 3,44% et 2,61% à 0,28 D et 1,86 D.

Le titre DELICE HOLDING abandonne de 2,55% à 11,45 D. Idem, pour CARTHAGE CEMENT qui a signé une régression de 2,47% en s’échangeant à 1,18 D.