Le projet ” Tunisia Sustainable Fashion ” (textile tunisien durable) a été lancé, jeudi 13 juin à Tunis, lors d’un atelier de travail organisé par la FTTH (Fédération tunisienne du textile et de l’habillement) en partenariat avec le CETTEX (Centre technique du textile) et la SAC (Sustainable Apparel Coalition).

Le projet porte sur l’évaluation et le benchmarking de l’impact environnemental de l’industrie textile/habillement et l’élimination des impacts environnementaux négatifs de cette industrie, en vue de faire du textile tunisien, un secteur écologique.

Il comprend plusieurs étapes, dont la première est une phase pilote ciblant 10 entreprises, alors que la deuxième étape portera sur la rédaction d’un rapport global sur l’industrie tunisienne et la formulation des recommandations destinées à la FTTH et aux instances officielles de la Tunisie.

Quant à la troisième étape, elle portera sur le management de la performance environnementale de toute l’industrie tunisienne et la généralisation du projet pilote avec la construction et l’adoption officielle d’un plan d’amélioration continue avec la mise en place d’une procédure de reporting environnemental continue.

Pour le président de la FTTH, Hosni Boufaden, le projet permettra aux entreprises du secteur de définir leur stratégie en matière d’adaptation aux exigences environnementales et de piloter leur performance dans ce domaine en vue de répondre aux évolutions futures du marché.

Ce marché, a-t-il dit, est en transition vers un développement durable. La création de la ” Sustainable Apparel Coalition “, qui regroupe les plus importants donneurs d’ordres mondiaux du textile et de l’habillement n’en est que l’illustration la plus éloquente. Cette coalition s’est fixée comme but de réduire l’impact écologique et social dans la production des vêtements, aux niveaux de toutes les étapes de fabrication afin de rendre cette industrie plus écologiquement responsable et la doter d’un avantage concurrentiel majeur, lit-on dans les documents de présentation du projet.

Il y a une décennie, “une trentaine d’importants donneurs d’ordres, gros distributeurs et chaînes de prêt-à-porter se sont associés pour créer la ” Sustainable Apparel Coalition ” (Traduction : Coalition pour un habillement durable) dont le but est de réduire l’impact écologique et social de la fabrication des vêtements et de tracer chaque étape de la fabrication de l’habillement pour rendre cette industrie plus écologiquement responsable.

En 2012, cette coalition a rendu public un outil permettant de mesurer l’impact environnemental des produits textiles en l’occurrence l’indice Higg. Grâce à ce Higg Index, l’environnement devient ainsi un critère mesurable de compétitivité, au même rang que le critère financier.

Cette coalition regroupe, actuellement, plus de 200 membres, représentant plus de 40% de la chaîne d’approvisionnement mondiale du vêtement dont des marques internationales telles que Nike, Levy’s ou encore H&M et Aldo.

Après le marasme des dernières années, le secteur a retrouvé ses couleurs en 2018, année durant laquelle les exportations du secteur ont progressé de 17,8% après l’accroissement de 16,4% en 2017. Ce dynamisme s’est poursuivi durant les premiers mois de 2019, selon Hosni Boufaden.