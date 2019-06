Les travaux du colloque régional sur le secteur de l’énergie solaire photovoltaïque ont démarré mercredi à Sfax et se poursuivent jusqu’à demain.

Participent à cette rencontre environ 60 acteurs et représentants de structures opérant dans le domaine de l’énergie solaire photovoltaïque à Sfax, Gabès et Jendouba.

L’objectif du colloque est d’approfondir le débat et l’échange d’expériences sur les enjeux et défis du secteur de l’énergie solaire photovoltaïque et les moyens de renforcer la coopération dans ce domaine.

Le colloque est organisé à l’initiative de la coopération allemande au développement (GIZ) dans le cadre de son projet lancé depuis 2015 en partenariat avec l’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie (ANME) en vue de promouvoir le marché de l’énergie solaire en Tunisie.

Au programme, des visites de terrain à des projets pilotes utilisant de l’énergie solaire dans l’agriculture, l’industrie, les services et dans certaines municipalités.

Il s’agit notamment du projet de l’énergie photovoltaïque à l’Ecole nationale des ingénieurs de Sfax et du projet d’éclairage à la municipalité d’Agareb par des lampes solaires photovoltaïques.