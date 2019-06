Les moyens susceptibles de promouvoir les relations bilatérales et la coopération entre la Tunisie et le Maroc ont été au centre d’un entretien, mardi 11 juin 2019, au Palais des Nations unies à Genève, entre le chef du gouvernement tunisien, Youssef Chahed, et son homologue du Maroc, Saadeddine Othmani, en marge de la 108e session de la Conférence internationale du travail (CIT).

Othmani a déclaré qu'”il y a nécessité d’évaluer et d’impulser les relations entre les deux pays, d’autant plus que la région fait face à des défis majeures sur fond d’une situation internationale complexe et difficile à en prévoir les développements”.

Il a ajouté que la réunion a, également, porté sur la dynamique des relations entre la Tunisie et le Maroc dont en témoigne les réunions des commissions techniques mixtes dont les travaux portent sur le renforcement de la coopération dans le domaine économique ainsi qu’en matière de recherche scientifique et d’échanges culturelles, affirmant la nécessité d’œuvrer davantage en vue de promouvoir la coopération entre les secteurs privés des deux pays.

Le Premier ministre marocain a encore déclaré que la réunion a porté sur l’évolution de la situation dans la région et les moyens à mettre en œuvre pour anticiper les évolutions des événements et leur impact éventuel sur la situation économique des deux pays, niant l’existence de pourparlers à propos d’une éventuelle action commune qui servirait à entrevoir des solutions à certains dossiers, notamment le dossier libyen.

A noter qu’un grand nombre de chefs d’Etat et de gouvernement, 5700 délégués et employeurs provenant de 187 Etats membres de l’OIT prennent part à la 108e session de la Conférence internationale du travail (du 10 au 21 juin), qui est organisée à l’occasion de la célébration du centenaire de l’OIT, placé sous le thème “Construire un avenir avec un travail décent” .

La conférence examinera les profonds changements dans le monde du travail et au niveau de la justice sociale et des questions liés à la violence et au harcèlement sur le lieu du travail.

La Déclaration du centenaire devrait apporter des réponses aux problèmes auxquels le monde se trouve confronté, dont les nouvelles technologies, le changement climatique, la mondialisation et la croissance démographique.