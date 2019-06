Le Haut-commissaire des Nations unies aux droits de l’Homme, Michelle Bachelet, effectue une visite officielle en Tunisie les 11, 12 et 13 juin 2019.

Bachelet aura plusieurs entretiens avec des hauts responsables, dont le président de la République, Béji Caïd Essebsi, les ministres des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, de la Justice, Karim Jamoussi, celui chargé des Relations avec les Instances constitutionnelles, la Société civile et des Droits de l’Homme, Fadhel Mahfoudh.

Les réalisations et les défis de la Tunisie en matière de consolidation de la démocratie et de mise en œuvre des droits de l’Homme figurent au programme de l’entretien entre Bachelet et le chef de l’Etat tunisien, indique un communiqué du bureau des Nations unies en Tunisie.

Par ailleurs, elle aura une intervention lors de la Conférence internationale sur les droits de l’Homme dans l’espace numérique (RightsCon), prévue le 12 juin. Elle assistera, aussi, le 13 juin, avec le président de la République, à la Conférence internationale sur l’Universalité des droits de l’Homme.

Michelle Bachelet rencontrera également des représentants de la société civile qui travaillent sur les questions relatives aux droits de l’Homme et à la justice transitionnelle, ainsi que le président de l’Assemblée des représentants du peuple, le président de la Ligue des Instances indépendantes, le président du Conseil supérieur de la magistrature et les présidents des Chambres spécialisées en justice transitionnelle.