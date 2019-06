Le président du Parlement, Mohamed Ennaceur, a reçu, lundi 10 juin 2019, une délégation de parlementaires italiens, conduite par la présidente du groupe d’amitié Tunisie-Italie, Marcella Pacifico.

Ennaceur a saisi cette occasion pour mettre en exergue l’importance de la diplomatie parlementaire dans l’incitation des gouvernements tunisien et italien à renforcer leurs relations de partenariat à tous les niveaux.

Selon un communiqué du bureau de l’Assemblée, Ennaceur a notamment évoqué l’expérience réussie de jumelage entre l’Assemblée des représentants du peuple et son homologue italien à travers l’échange d’expériences et d’expertises.

Il a mis en avant la solidité des relations bilatérales et la volonté des dirigeants des deux pays de les renforcer dans divers domaines.

Mohamed Ennaceur affirme compter sur les amis à la Chambre des députés italienne pour défendre la position de la Tunisie auprès de l’Union européenne.

De son côté, Marcella Pacifico a affirmé l’engagement à continuer à soutenir la Tunisie et à consolider la coopération bilatérale dans les domaines technologiques, culturels et académiques ainsi qu’au niveau économique et des échanges commerciaux.

Elle a ajouté que les amis de la Tunisie au Parlement italien sont prêts à soutenir la Tunisie au sein de l’Union européenne et auprès des institutions parlementaires internationales.