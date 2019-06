La Tunisie a participé à Rome (Italie), lundi 17 juin, à la quatrième édition de la Conférence des ministres de la Recherche, de l’Innovation et de l’Enseignement supérieur des pays du dialogue 5+5.

Outre la Tunisie, neuf autres pays et trois organisations régionales ont pris part à cette conférence, à savoir: Mauritanie, Algérie, Maroc, Libye, Malte, Italie, France, Espagne, Portugal, Union du Maghreb arabe, Union pour la Méditerranée et Union européenne.

Dans son allocution, le ministre tunisien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Slim Khalbous, a souligné le rôle actif de la Tunisie dans la promotion et la dynamisation des partenariats et des échanges entre les pays de cet espace de coopération multilatérale grâce à l’excellence des relations bilatérales qu’elle entretient avec chacun de ses membres.

Il a également indiqué que les pays maghrébins sont les partenaires traditionnels et prioritaires de la Tunisie, compte tenu de la proximité culturelle, historique et géographique, précisant qu’un réseau de relations très dense a été établi entre ces pays (programmes de mobilité Ibn Khaldoun et Ibn Rachik pour les étudiants et les chercheurs, projets de recherche mixtes, partenariats intra-universitaires, etc.).

Khalbous a dans ce sens mis en exergue les relations bilatérales excellentes qu’entretient la Tunisie avec les pays de la rive nord du bassin méditerranéen, à travers notamment la participation active de la Tunisie aux principaux programmes européens de mobilité et de financement de la recherche et de l’innovation dont notamment, Erasmus+, Prima et H2020.

Il a rappelé que la Tunisie a accédé en 2016 au statut de partenaire associé à ce programme (premier pays africain et arabe) qui offre de riches perspectives de coopération et d’échanges, notant que des dizaines de structures de recherche tunisiennes dans diverses disciplines ont réussi a lever des fonds importants avec un taux d’acceptation des projets supérieur à la moyenne européenne.

“Les pays du dialogue 5+5 partagent des problématiques semblables et font face aux mêmes défis dans plusieurs domaines: écologie, migration, sécurité, climat, agriculture, diversité biologique, culture et histoire”, a déclaré Khalbous.

Et d’ajouter: “la coopération et la complémentarité n’en sont que plus vitales et urgentes notamment en matière de recherche scientifique et d’enseignement supérieur afin de mettre en commun les efforts et de partager les expériences grâce notamment à la mobilité d’étudiants et de chercheurs”.

Des rencontres bilatérales ont été tenues en marge de la conférence avec notamment les représentants de l’Espagne, du Portugal et de l’Union pour la Méditerranée.