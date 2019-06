Les personnes âgées, une population en situation fragile à cause de l’âge, l’état de santé et le manque de revenus, peuvent bénéficier de l’institution de la garantie de revenu minimum (GRM) en Tunisie. C’est en tout cas ce qu’estime Dr. Hassen Ghodhbani, expert en sécurité sociale, cité par l’agence TAP.

Ce revenu, qui figure parmi les propositions contenues dans des études de faisabilité des garanties du socle national de protection sociale, réalisées en mai 2019 par le Centre des recherches et des études sociales (CRES), couvre toutes les personnes âgées ayant 62 ans ou plus, a-t-il précisé.

Il est octroyé à toute personne âgée non couverte par la sécurité sociale et dépourvue d’un revenu permanent et des propriétés immobilières et agricoles assurant des revenus périodiques.

Cette catégorie est estimée à 456 mille personnes.

Le montant de ce revenu peut être déterminé selon l’aide allouée aux bénéficiaires du Programme national d’aide aux familles nécessiteuses (PNAFN), soit 180 dinars, ou les 2/3 du SMIG (238,1 dinars) ou un montant moyen entre les deux, soit 209,050 dinars.

D’après un rapport sur les études de faisabilité des garanties du socle national de protection sociale, la garantie d’un revenu minimum aux personnes âgées est souvent inscrite dans un texte juridique consacrant une disposition constitutionnelle relative à la garantie du droit du citoyen à l’aide sociale et au secours public.

Elle devrait être appréhendée dans la structure des régimes de retraite.

Ce pilier est habituellement financé par les recettes fiscales générales de l’Etat, précise ledit document.

Les projections financières montrent que l’institution de la garantie de revenu minimum exige pour l’année 2020 un financement allant de 0,3% du PIB jusqu’à 1,8% du PIB.

Le financement peut être assuré par diverses sources : les taxes sur certains produits, la TVA, la contribution sociale de solidarité et les fonds alloués à la Caisse générale de compensation, selon le rapport.

La Tunisie compte 1 201 326 personnes âgées en 2016, soit environ 10,6% de la population totale, dont 619 512 affiliés à la sécurité sociale, soit 51,6% de la population âgée bénéficiant en conséquence du droit à la retraite. 141 000 personnes âgées appartiennent aux ménages bénéficiaires du Programme national d’aide aux familles nécessiteuses soit 11,7% de la population tunisienne âgée de 62 ans et plus. Le reste de la population, estimée à 440 684 personnes, soit 36,7%, ne bénéficie pas de revenu, selon le rapport.