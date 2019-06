Le Tunindex achève la séance de vendredi dans le vert, en progression de 0,40% à 7 081,27 points. Les capitaux traités se sont établis à 1,389 millions de dinars (MD), selon l’intermédiaire en bourse Mena Capital Partners.

La BIAT a enregistré le meilleur volume de la séance à hauteur de 0,292 MD. Le titre s’est maintenu inchangé à 109,50 D.

A la hausse, le titre ATB gagne 5,92% à 3,22 D, suivi par CELLCOM et PGH qui ont signé un accroissement respectif de 3,95% et 3,03% à 1,84 D et 12,90 D.

La SITS a pris 2,89% en s’échangeant à 1,78 D. Idem pour le titre ATL qui a fini en hausse de 2,63% à 1,95 D.

Dans le rouge, TGH abandonne 3,33% à 0,29 D, tout comme SERVICOM et ASSAD qui ont reculé respectivement de 3,07% et 2,77% à 0,63 D et 7,37 D.

ALKIMIA baisse de 2,26% à 35,40 D, suivi par MPBS qui s’est monnayé à 5,30 D, soit une perte de 1,85%.