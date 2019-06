Les prix à la consommation ont évolué de 0,5% en mai 2019 après 0,8% en avril 2019, selon les données fournies par l’Institut national de la statistique (INS).

Cette augmentation est principalement liée à la hausse des prix de l’alimentation de 0,9%, des articles de ménage et d’entretien du foyer de 0,8%, des biens et services divers de 0,8% et des articles d’habillement de 0,5%.

Les prix des produits alimentaires continuent de progresser. Sur un mois, les prix des produits alimentaires ont ainsi augmenté de 0,9% en lien avec le début du mois de Ramadan. Ainsi, les prix des fruits frais s’accroissent de 4,0%, des légumes frais de 3,5%, des œufs de 1,9% et des poissons frais de 1,9 %. En revanche, les prix des volailles se sont replié de 1,7%

En mai, les prix des produits d’habillement et chaussures ont augmenté de 0,5%, suite à la hausse des prix des articles d’habillement de 0,7% et des chaussures de 0,2% à l’approche de la fête de l’aïd el Fitr.

Pour ce qui est du groupe meubles, articles de ménage et entretien du foyer, leur prix a augmenté de 0,8% durant mai, à la suite de la hausse des prix des appareils ménagers de 1,0%, des prix de verrerie, vaisselle et ustensiles de 1,0% et des prix des biens et services d’entretien courant du foyer de 0,7%.