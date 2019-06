Le ministère de la Femme participe, du 03 au 06 juin 2019, au forum ministériel organisé en marge de la conférence internationale ” Women Deliver 2019 ” qui se tient à Vancouver au Canada et qui constitue le plus grand rassemblement mondial sur l’égalité des genres et la santé, les droits et le bien-être des femmes et des filles.

D’après un communiqué publié par le ministère, le forum ministériel est un espace de discussions entre jeunes leaders, experts et acteurs des différents pays du monde autour de l’égalité des genres, les droits des femmes et des filles et la santé.

Le Forum facilitera des échanges fructueux et informels sur des questions urgentes en matière d’égalité des genres et sera une source d’idées et de solutions qui contribueront à combler les lacunes qui subsistent dans la réalisation de l’égalité des genres.

” Women Deliver 2019 ” enregistre la participation de plus de 6.000 dirigeants, influenceurs, militants, universitaires, activistes et journalistes de plus de 160 pays auxquels s’ajouteront 100.000 personnes de façon virtuelle.

Le thème de la conférence de cette année est le Pouvoir (c’est-à-dire celui des individus, des structures politiques, économiques et sociales, ainsi que des mouvements et des actions collectives) et comment il peut stimuler ou entraver le progrès et le changement.

A noter que la conférence Women Deliver 2019 est un mouvement qui vise à promouvoir l’égalité des genres dans le monde et à apporter des changements transformationnels.