L’évaluation de l’avancement de l’intégration de l’approche genre dans tous les secteurs, a été au centre d’une réunion des membres du Conseil des pairs pour l’égalité et l’équivalence des chances entre la femme et l’homme, tenue mardi 28 mai au siège du Centre de recherches, d’études, de documentation et d’information sur la femme (CREDIF).

Selon un communiqué publié mercredi 29 mai, cette réunion s’inscrit dans le cadre de la préparation du rapport périodique sectoriel du conseil des pairs, qui comporte des indicateurs quantitatifs et qualitatifs sur l’autonomisation de la femme dans les domaines économique, social, culturel et politique.

Le Conseil des pairs pour l’égalité et l’équivalence des chances entre la femme et l’homme a été créé par le décret gouvernemental n° 2016-626 du 25 mai 2016. Il est chargé de l’intégration de l’approche genre dans la planification, la programmation, l’évaluation et dans le budget, afin d’éliminer toutes les formes de discrimination entre la femme et l’homme et de concrétiser l’égalité de droits et devoirs entre eux.