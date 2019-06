La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) vient d’octroyer un prêt de 20 millions d’euros à la Société générale Maroc, première banque partenaire d’une nouvelle ligne de crédit, conçue pour aider les PME intervenant dans des chaînes de valeur à réaliser des investissements verts.

Les petites entreprises marocaines vont bénéficier de financements pour investir dans des solutions plus vertes et efficaces en matière d’énergie et de ressources, qui stimuleront leur compétitivité et leur intégration dans les marchés locaux et internationaux.

Ce prêt relève d’un programme de la BERD destiné à améliorer la participation des PME aux chaînes de valeur et est soutenu par l’Union européenne. Le volet écologique étant appuyé par le Fonds vert pour le climat.