La Bourse de Tunis clôture la séance de ce lundi 3 juin sur une note positive, le Tunindex a affiché un gain de 0,17% à de 7 052.80 points, traitant un volume d’affaires de 1,624 MTND.

La balance des variations des cours a été tirée vers le haut, affichant 24 affermissements contre 18 replis.

TELNET a été le titre le plus actif, drainant un volume de 0,215 MTND, en s’échangeant à 12,03 TND, soit un accroissement de 1,60%.

Dans le vert, le titre ATB hausse de 3,75% à 3,04 TND, suivi par SITS et ENNAKL qui ont grimpé respectivement de 2,97% et 2,94% à 1,73 TND et 12,25 TND.

CELLCOM s’adjuge de 2,90 % à 1,77 TND, tout comme pour le titre HANNIBAL LEASE qui a progressé de 2,89 % à 6,76 TND..

Lanterne rouge, MODERN LEASING chute de 4,02% à 1,91 TND tout comme AMS et ELECTROSTAR qui ont baissé respectivement de 2,81% et 2,72 % à 0,69 TND et 1,07 TND.

MONOPRIX affiche un recul de 2,36% à 8,25 TND, suivi par SOMOCER qui s’est échangé à 1,02 TND soit une régression de 1,92%.