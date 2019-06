Le Centre de promotion des exportations (CEPEX) organise, en collaboration avec TABC et l’ambassade de Tunisie à Kinshasa, la participation tunisienne au SIDEC (secteur de l’enseignement supérieur et de la formation) prévu en RD Congo, du 18 au 20 juillet 2019.

La mission économique tunisienne à Kinshasa est destinée au secteur de l’enseignement supérieur privé et de la formation professionnelle. Son programme comporte un Salon avec des stands pour chaque participant, un planning de rencontres directes avec les étudiants, les élèves et leurs parents et un programme de networking…