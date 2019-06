Une étude réalisée par TABC et présentée vendredi 31 mai 2019 indique que des investissements importants seront nécessaires pour achever les corridors terrestres en Afrique et réduire les coûts et le temps de transit dans ce continent.

L’étude intitulée “les corridors transport et logistique en Afrique : une perspective tunisienne” montre également que le tracé des nouvelles routes commerciales en Afrique est en train de prendre forme.

Les résultats de cette étude mettent l’accent sur le besoin d’opérationnaliser l’adhésion de la Tunisie au COMESA par des politiques publiques de facilitation du commerce et de la logistique et d’adopter des stratégies territoriales ’non conventionnelles pour distribuer des produits en Afrique…

Le ministre du Transport, Hichem Ben Ahmed, indiquera que son département dispose d’une stratégie claire pour le développent des échanges depuis et vers le marché africain, soulignant l’importance de résoudre le manque de navires de transport de marchandises à destination de l’Afrique, de lancer prochainement les travaux de construction du port en eaux profondes à Enfidha qui permettra d’assurer le raccordement entre l’Afrique et l’Europe, d”assurer l’entretien de l’aéroport de Tunis-Carthage et des autres aéroports dans les régions.

Il s’agit, également, de procéder à la signature de l’accord de l’Open sky qui reste encore bloqué au niveau européen et de faciliter le transport des marchandises et des personnes au niveau des frontières.

En 2018, le PIB réel de la Tunisie a atteint 40 milliards de dollars, ce qui représente 1,3% du PIB africain. Les exportations tunisiennes vers l’Europe s’élèvent à 9 milliards de dollars alors que celles en direction de l’Afrique atteignent 1,2 milliard de dollars.

S’agissant des échanges commerciaux intra-africains, ils n’étaient que 150 milliards de dollars, alors que le commerce extérieur de l’Afrique s’élève à 1 065 milliards de dollars.