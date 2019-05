Flat6Labs Tunis démarre son 4ème cycle d’accélération et accompagne 8 nouvelles startups et augmente ainsi son portefeuille de startups à 28 depuis le lancement de l’initiative en 2017.

Les 8 nouvelles startups opèrent dans différents secteurs d’activité à savoir l’agriculture, l’éducation, les ‘marketplaces’ en ligne, Media, billetterie et événementiel, la beauté et les TIC.

Depuis 2017, FLat6Labs Tunis a accompagné 28 startups de 6 régions de La Tunisie, a investi 3.5 Mn TND et a créé plus de 100 emplois hautement qualifiés.

“Notre programme a pour objectif de soutenir les entrepreneurs de toutes les régions de la Tunisie, en leur donnant accès non seulement aux formations, coaching one-to-one mais aussi et surtout à notre réseau de mentors,” affirme Yehia Houry, Managing Director de Flat6Labs Tunis. “Nous sommes fiers de continuer à soutenir les entrepreneurs en Tunisie et à les épauler dans le lancement de leurs projets. Pour ce faire, nous avons augmenté notre offre financière à 100K TND afin de répondre au mieux aux attentes des entrepreneurs.”

A noter que Flat6Labs Tunis engage aussi des mentors et experts issus de la Diaspora Tunisienne, dont l’engagement témoigne de leur patriotisme et de leur volonté à partager leur expérience avec les startups.

Les startups du 4ème cycle de Flat6Labs sont:

Artify: Une plateforme en ligne pour les films et les médias tunisiens.

Datavision: logiciel intégré avec une plate-forme Web pour les propriétaires de points de vente et les organisateurs de salon.

Farm Trust: Un Marketplace et livraison de produits frais et d’épicerie.

Rahba: un Marketplace en ligne pour l’agriculture et les agriculteurs fournissant des services agricoles.

Smart Book: une applications mobile et des livres éducatifs intelligents pour les enfants.

Tap4Glam: Une plateforme et une application mobile de services de beauté et cosmétiques à la demande pour la région du Maghreb.

Teskerti: Système de billetterie en ligne utilisant la technologie mobile.

Trust IT : Plateforme de services de réparation IT.

Par ailleurs, Flat6Labs Tunis a ouvert les candidatures pour son 5ème cycle d’accélération. Vous pouvez postuler via ce formulaire http://bit.ly/2JhSgsk ou sur le site : www.flat6labstunis.com

A Propos de Flat6Labs

Lancé en 2016 en partenariat avec Le15, Flat6Labs Tunis est un programme d’accélération pour startups et un fonds d’investissement visant à aider à accélérer la croissance des startups Tunisiennes. Grâce à son réseau étendu et à ses nombreux partenariats, Flat6Labs fournit également aux entrepreneurs Tunisiens un financement de démarrage, un mentorat stratégique, des bureaux, une multitude d’avantages et de services fournis par des partenaires, ainsi que des ateliers de formation et de développement axés sur l’entrepreneuriat, conçus pour que les startups soient prêtes à l’investissement dans un délai de quatre mois. Flat6Labs Tunis est en train de créer la prochaine vague d’entrepreneurs développant des solutions et des applications innovantes, devenant un programme unique en son genre, exploitant et développant l’innovation et contribuant, ainsi, efficacement et rapidement à la croissance de l’écosystème Tunisien. Le programme invite les idées et les startups travaillant dans des industries basées sur l’innovation et la connaissance, y compris l’éducation, l’énergie, les transports, les services financiers, les technologies de l’information et de la communication (TIC), l’électronique, les solutions industrielles et les technologies renouvelables.