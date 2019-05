STAFIM, importateur officiel des véhicules Peugeot en Tunisie, et la société AutoPRO, experte en matière d’achat et de vente de véhicules d’occasions, ont signé un partenariat qui pourrait faire des émules sur le marché tunisien.

Et pour cause! Lors de la signature dudit partenariat, au showroom de Peugeot aux Berges du Lac 1, mercredi 29 mai 2019, il nous a été expliqué que ce partenariat vise à permettre à toute personne, physique ou morale, souhaitant acheter un véhicule neuf PEUGEOT auprès de STAFIM, de bénéficier d’une assistance à la revente de son ancien véhicule, et ce quelle que soit sa marque.

En effet, la société AutoPRO prendra en charge l’évaluation et l’acquisition de ce dernier et le client ne paie que la différence de prix entre son ancien et son nouveau véhicule.

L’offre de reprise Peugeot est donc une alternative pour éviter les étapes des petites annonces, des visites et autre démarches administratives souvent fastidieuses.

A bien préciser toutefois que ce n’est pas STAFIM qui reprend votre véhicule mais la société AutoPro.

Abderrahim Zouari, le vice-président de STAFIM, n’a d’ailleurs pas manqué de mettre en exergue «l’importance de ce projet que nous étudions depuis quelques temps, et qui est fortement encouragé par PSA, leader en matière de revente de véhicules à travers les fameuses Occasions du Lion. Afin de réussir ce projet, nous estimons avoir choisi un partenaire de qualité, expert dans le domaine, et nous avons totalement confiance en la société AutoPRO et en le professionnalisme de M. Sadri Skander ».

Et bien évidement, Sadri Skander, le directeur général d’AutoPRO, s’est dit lui aussi ravi de la confiance placée par STAFIM en son entreprise. « Au vu de l’expérience de Peugeot dans l’occasion à l’international, c’est un véritable honneur que d’avoir été choisi comme partenaire. Ce partenariat atteste de notre expérience dans le domaine de la vente des véhicules d’occasions depuis maintenant deux ans. Un partenariat gagnant-gagnant avec l’un des concessionnaires les plus importants du marché, tant sur le plan du volume que de l’image de marque», indique un communiqué de STAFIM.

L’importateur assure que ce partenariat est valable pour les marques représentées par le groupe STAFIM, Peugeot & Opel.