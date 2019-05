GAT ASSURANCES et Wallyscar, la première start-up tunisienne de construction automobile, officialisent la signature d’une convention permettant d’offrir des conditions avantageuses sur l’assurance tous risques aux clients de l’unique voiture Made in Tunisia.

Cette convention est le fruit de l’engagement de deux entreprises innovantes, partageant la volonté d’offrir constamment un service de qualité adapté aux besoins de leurs clients.

Grâce à cette alliance, GAT ASSURANCES manifeste son soutien et sa volonté d’encourager le constructeur automobile tunisien, qui représente un exemple de réussite en Afrique et dans le monde Arabe.

« GAT ASSURANCES est fière et honorée de soutenir une entreprise tunisienne, symbole de réussite et d’audace », déclare Mohamed Dkhili, PDG de la compagnie d’assurances. « C’est un message d’encouragement à tous les entrepreneurs que nous voulons transmettre : le succès de l’économie tunisienne et le rayonnement du pays dépendent également d’entreprises ambitieuses comme Wallyscar», ajoute M. Dkhili.

Créée par Omar et Zied Guiga en 2006, la Wallyscar est une citadine qui se distingue par sa silhouette reconnaissable entre toutes les voitures. L’entreprise Wallys mise continuellement sur le développement de la qualité des matériaux et de la fabrication de ses véhicules.

Son premier modèle, présenté en 2008 lors du Mondial de l’automobile à Paris, connaît d’ailleurs un franc succès à l’exportation.

A peine cinq ans plus tard, la start-up tunisienne s’est lancée dans la conception de la deuxième génération de son véhicule, aujourd’hui produit dans une nouvelle usine près de Tunis.

Avec toujours le même souci de qualité, Wallyscar s’appuie sur cette nouvelle alliance avec GAT ASSURANCES pour offrir un meilleur service en assurance à ses clients.

En effet, GAT ASSURANCES a été reconnue, en avril 2019, “meilleur service client dans sa catégorie“. C’est incontestablement un gage de fiabilité et de tranquillité supplémentaire pour ses assurés.

«Nous sommes très contents de ce partenariat avec GAT ASSURANCES, une entreprise solide, qui ne cesse d’offrir de solutions innovantes pour un meilleur service en assurance à ses clients», s’est félicité Omar Guiga, fondateur de Wallyscar. «Cette convention en faveur de nos clients va, en plus de leur offrir une réduction sur le prix de l’assurance, leur permettre de bénéficier d’un service de qualité en étant pris en charge rapidement, à la fois en termes de remboursement et de traitement de dossier», précisera le jeune entrepreneur.

Ce partenariat s’inscrit dans une démarche citoyenne qui vise à encourager les produits et services «Made in Tunisia» et à confirmer l’engagement de GAT ASSURANCES en tant qu’entreprise socialement responsable.