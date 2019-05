L’Assemblée des représentants du peuple a adopté, mercredi 29 mai, un projet de loi sur l’accord de crédit conclu le 13 décembre 2018 entre le Fonds saoudien de développement et la Tunisie pour le financement du projet “Développement agricole intégré à Joumine, Ghezala et Sejnane” (troisième tranche) d’une valeur de 73,5 millions de dinars.

Les députés ont souligné, au cours d’une séance plénière, que le projet dynamisera le secteur agricole dans le gouvernorat de Bizerte, ce qui nécessite d’assurer sa bonne gestion afin de garantir la réalisation de ses objectifs.

Le député Hédi Brahim a demandé au secrétaire d’Etat aux Ressources hydrauliques, Abdallah Rabhi, de fournir aux députés le plan d’exécution de ce projet et de généraliser de tels projets à toute la République.

La députée Ikram Mouelhi a attiré l’attention sur l’impératif d’accorder la priorité dans ce projet à la femme rurale.

Le projet vise à réduire le taux de pauvreté dans les régions du gouvernorat de Bizerte qui a bénéficié d’une intervention au cours de la première tranche du projet en 2005, dont ont profité 70 mille habitants.

Le projet comporte la réalisation de plus de 150 km de pistes agricoles dans les périmètres irrigués, la fourniture de moyens et d’équipements en plus de la préservation des ressources naturelles, sachant que le projet devrait être fin prêt en 2025.

Ce crédit a été accordé à un taux d’intérêt de 2% s’étalant sur 20 ans dont 5 ans de grâce. Il sera remboursé en tranches égales au titre du montant initial chaque chaque semestre, soit deux fois par an (15 mars et 15 septembre).