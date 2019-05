La Faculté des lettres, des arts et des humanités de La Manouba et l’ambassade d’Allemagne à Tunis ont signé, mercredi 29 mai 2019, un accord portant sur le lancement de projets de recherche scientifique, le renforcement des échanges académiques avec les universités allemandes et la promotion du département de la langue allemande à la faculté.

L’accord a été signé par le doyen de la Faculté de La Manouba, Abdessalem Aissaoui, et l’ambassadeur d’Allemagne, Andreas Reinicke, en présence des enseignants et étudiants du département de la langue allemande à la faculté.

En vertu de cet accord, des visites d’échange d’enseignants seront programmées, outre le renforcement de l’encadrement des projets de recherches universitaires au département de l’allemand qui compte 250 étudiants, a souligné le doyen de la faculté.

De son côté, Andreas Reinicke a promis de soutenir le département de la langue allemande à la faculté et de contribuer à la promotion de son niveau académique.

Une bibliothèque retapée à neuf a été inaugurée, à cette occasion, au département de la langue allemande à la faculté de Manouba.