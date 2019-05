Soixante-dix-huit (78) entreprises éligibles au programme d’appui du Fonds de développement et de diversification des marchés (TASDIR+) prendront part à la quatrième séance de sélection aléatoire (Random Selection) qui aura lieu jeudi 30 mai 2019 au siège de l’UTICA, selon le Centre de promotion des exportations (CEPEX).

Vingt-huit de ces entreprises sont actives dans le secteur de l’industrie, 27 dans les services, 9 dans les nouvelles technologies, 11 dans le commerce international et 3 dans le secteur agricole.

Pour l’adhésion au programme, les 78 entreprises candidates éligibles seront soumises au tirage au sort qui permettra à 50% des candidats des secteurs de l’industrie, des services et des TIC et à 66% du secteur de l’agriculture, pêche et les sociétés de commerce international d’être sélectionnées et de bénéficier de l’appui technique et financier de TASDIR+.

Le Fonds TASDIR+ est un programme qui s’étale sur la période 2015-2020 pour un budget de 14,6 millions d’euros exclusivement dédié à l’appui aux opérateurs. Dans ce cadre, TASDIR+ ambitionne d’accompagner 600 entreprises d’ici la fin dudit programme.

Le Fonds TASDIR+ œuvre, par ailleurs, à booster les exportations tunisiennes sur de nouveaux marchés extérieurs via des programmes stratégiques à l’exportation dédiés aux entreprises et aux filières.