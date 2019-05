Après trois ans d’absence, les Dunes Electroniques annoncent leur retour pour les 21 et 22 Septembre 2019. Cette aventure musicale ouvrira son troisième épisode et fera vibrer les dunes d’Ong Jmel pendant 30h sans interruption avec une programmation musicale Tunisienne et internationale composée de plus de 30 artistes attendus autour de deux scènes, informe un communiqué de presse de la société Tunisienne “Les Dunes Electroniques”, créée en 2014.

L’événement ne se limitera pas à Ong Jmel, mais s’étendra également à la médina de Nefta et à Tozeur. Une programmation pluridisciplinaire y sera proposée au travers de différents temps forts pour faire vivre toute la région au rythme des vibrations électroniques pendant trois jours.En attendant de dévoiler la programmation, les organisateurs annoncent “un format inédit et un décor naturel exceptionnel, pour rendre cette troisième édition inoubliable et faire vivre une expérience unique au public”.

Depuis leur lancement, les Dunes électroniques ont pour vocation de contribuer au développement local et au tourisme dans la région du Djerid, de Nefta à Tozeur, en visant un large public originaire de toute la Tunisie et du monde entier. L’événement est organisé avec le soutien du ministère du tourisme et de l’Artisanat, du gouvernorat de Tozeur et de l‘Institut du Monde Arabe en tant que parrain.Pour rappel, le projet Les Dunes Electroniques est né, dans le souci d’investir le site d’Ong Jmel, près de Nefta aux portes du désert du sud Tunisien, mondialement connu pour avoir accueilli le tournage de la saga Star Wars. Après cette première édition couronnée de succès, l’expérience s’est renouvelée en 2015.

Lors des deux premières éditions, plus de 8.000 spectateurs venus du monde entier se sont réunis pendant trois jours dans ce décor suivant le rythme d’une programmation composée d’artistes des scènes électroniques tunisienne, française et internationale.