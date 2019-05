A l’occasion de l’organisation de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD), l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) lance un appel à candidature aux startups tunisiennes pour les faire participer (gratuitement) à ce Forum qui aura lieu du 28 au 30 août 2019 à Yokohama, annonce l’APII sur son site.

Cette nouvelle édition de la TICAD, organisée sous le thème “Financement de la mise en œuvre de projets et opportunités d’investissement pour les infrastructures et l’énergie en Afrique”, se penchera sur plusieurs dossiers notamment les obstacles à l’investissement dans les secteurs de l’infrastructure et de l’énergie.

La Banque africaine de développement (BAD) et la JICA proposeront des solutions à développer avec le secteur privé tirées de leurs expériences respectives.

Des sessions thématiques offriront des espaces de discussions autour de projets d’investissements spécifiques et concrets.

Lire aussi:

TICAD : Plus de 27 milliards d’euros d’investissements japonais en Afrique

Sabri Bachtobji a représenté la Tunisie à la réunion ministérielle de la TICAD de Maputo

Tunisie : Marzouki participe à la TICAD V 2013 à Yokohama au Japon