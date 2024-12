Le ministre de l’Economie et de la planification, Samir Abdelhafidh a appelé à Abidjan (Côte d’Ivoire), les entreprises japonaises à intensifier leurs investissements en Tunisie et en Afrique afin de contribuer à créer de la richesse et des emplois, conformément aux objectifs de l’agenda de l’Union africaine de 2063, d’après un communiqué du département de l’Economie et de la Planification.

Prenant part à la troisième édition du Forum Économique Public-Privé Japon-Afrique tenu, lundi dans la capitale ivoirienne, le ministre a souligné l’ouverture de la Tunisie et son adhésion aux initiatives d’intégration régionale à l’instar de la l’Accord établissant la zone de libre-échange continentale (Zlecaf) et l’accord portant sur le Marché commun de l’Afrique orientale et australe (Comesa).

Et d’ajouter que la Tunisie accorde de l’importance à son tissu industriel et aux nouvelles technologies qui constituent une opportunité pour l’investissement.

De leur part, les représentants du gouvernement japonais ont affirmé leur engagement à renforcer leur partenariat avec les pays africains, d’après la même source.

Depuis 2018, le Forum Economique Public-Privé Japon-Afrique se tient en Afrique tous les trois ans pour promouvoir et renforcer les liens commerciaux entre le Japon et l’Afrique. Au programme de cette édition figure l’organisation de séances plénières, de tables rondes et des événements de réseautage visant à promouvoir les relations en matière de commerce, d’investissement et d’innovation dans les domaines de la transformation verte, des infrastructures, des solutions financières, de la connectivité.

Le lancement de ce forum a été initié par l’ancien Premier ministre japonais, Shinzo ABE lors de la sixième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD VI), tenu au Kenya en août 2016.