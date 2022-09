TICAD Innovation 2022 : Plaidoyer pour la création d’un fonds nippo-africain en faveur de la recherche scientifique

Des participants à la conférence “Tunisia Ticad Innovation 2022″, événement parallèle qui se tient en marge de la huitième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 8), ont appelé, jeudi 1er septembre 2022 à Tunis, à augmenter de façon significative le financement de la recherche scientifique en créant un fonds afro-japonais pour financer ce secteur.

Lors d’un panel intitulé ” Stratégies pour le transfert de la technologie/l’innovation et opportunités des technopoles pour le développement du partenariat Japon-Afrique”, le directeur général de l’Agence nationale de la promotion de la recherche scientifique (ANPR), Chedli Abdelli, a suggéré de renforcer la coopération triangulaire Tunisie-Afrique-Japon en vue de partager l’expérience, le savoir-faire et les technologies appropriées, outre le renforcement des compétences.

Dans sa synthèse des principales recommandations issues de cette conférence, Abdelli a souligné la nécessité de créer des équipes africaines de recherche sur les problématiques communes et d’orienter les recherches vers des thèmes prioritaires pour le continent africain dont l’eau, l’énergie, la biotechnologie, les sciences et les nouvelles technologies.

Pour promouvoir l’innovation et le transfert de technologie en Afrique, les participants estiment indispensable de définir une stratégie nationale de rapprochement des entreprises du milieu académique, particulièrement, dans les filières à haut potentiel de valorisation citées précédemment et de mettre en place un cadre réglementaire flexible encourageant l’échange d’expertise dans les deux sens, à savoir le milieu académique et les entreprises.

Ils ont, également, appelé à améliorer la contribution du secteur privé dans le financement de la recherche collaborative.

L’accent a, aussi, été mis sur l’importance d’alléger les procédures administratives et faciliter l’accès aux marchés nationaux et internationaux et de créer des sociétés d’accélération de transfert de technologie dans le cadre d’un partenariat public/privé, ainsi que des structures d’interfaçage dans les universités, les centres de recherche et des technopôles.

La ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Neila Nouira Gongi, estime pour sa part nécessaire, aujourd’hui, de réfléchir sur les moyens à même de mettre en place les mécanismes nécessaires de financement afin créer des projets collaboratifs entre le Japon et les pays africains.

Organisée par l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII), la rencontre “Tunisia Ticad Innovation 2022” se veut une occasion d’échanger et de réfléchir sur des questions d’intérêt commun comme le développement durable et inclusif, la disparité économique, la production ainsi que la compétitivité.

Cette conférence verra la tenue du premier Salon international de l’invention, la recherche et l’innovation et d’un hackathon dans le secteur des composants automobiles “HACK AFRICA AUTOMATIVE” avec une participation africaine.