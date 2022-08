Le ministère des Affaires sociales annonce, dans un communiqué rendu public mardi 30 août 2022, que l’Agence japonaise de développement international va fournir une financement de 90 millions de dinars pour le renforcement du secteur de protection sociale (Amen) en Tunisie.

Dans son communiqué, le département assure qu’un accord de crédit sera signé à cet effet en octobre prochain entre la Tunisie et ladite agence. Il constituera le premier du genre pour le Japon en matière de protection sociale.

Il a pour objectif de renforcer la politique de promotion des catégories vulnérables et des familles à revenus limités à travers la contribution au financement des dépenses de l’année 2023 relatives aux aides sociales permanentes (à hauteur de 80% du crédit) et des dépenses d’aides aux familles ayant des enfants moins de 6 ans (à hauteur de 20% du montant du crédit).

Il contribuera également à la consolidation des aspects techniques du ministère des Affaires sociales en matière d’intégration sociale et de développement des aptitudes des spécialistes pour favoriser l’encadrement et l’orientation des catégories démunies et à revenus limités et les aider à la création de projets.

Ce financement, annoncé à l’issue d’un entretien entre le ministre des Affaires sociales Malek Ezzahi, et l’ambassadeur du Japon en Tunisie, s’inscrit dans le cadre de la coopération entre la Tunisie et le Japon à l’occasion de la tenue de la TICAD 8 à Tunis (27 et 28 août 2022), précise le communiqué.