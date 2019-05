La Tunisie participera à la 53ème édition du Salon international de l’aéronautique et de l’espace (SIAE), qui se déroulera du 17 au 23 juin 2019 au parc des expositions du Bourget à Paris, annonce l’Agence de promotion de l’investissement extérieur (FIPA).

De plus de 107 m² au SIAE, le stand tunisien va fédérer 7 structures d’appui, à savoir la FIPA Tunisia, l’Instance tunisienne de l’investissement (TIA), l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII), l’Agence foncière industrielle (AFI), le Parc d’activités économiques de Bizerte (PAEB), le Centre de promotion des exportations (CEPEX) et le Groupement des industries tunisiennes aéronautiques et spatiales (GITAS).

En marge de cette manifestation, la Tunisie organisera un événement dédié au secteur aéronautique au sein du stand national visant à promouvoir le site Tunisie comme destination privilégiée des IDE dans un domaine très exigent en savoir-faire technologique et infrastructures développées.

L’objectif, c’est de rencontrer des décideurs mondiaux et de découvrir les dernières tendances et innovations en matière d’aéronautique et d’espace.