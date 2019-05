Dans le cadre de la troisième étape du road show organisé pour la promotion du Tunisia Investment Forum “TIF”, qui se tiendra les 20 et 21 juin 2019 à Tunis, le ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, Zied Ladhari, et le directeur général de FIPA-Tunisia, Abdelbasset Ghanmi, ont effectué un déplacement à Londres, au Royaume-Uni, et à Paris, en France.

A noter que le road show a déjà englobé les Etats-Unis, la Chine et d’autres capitales européennes.

Selon un communiqué publié vendredi 24 mai par le ministère du Développement, Zied Ladhari et Abdelbasset Ghanmi ont rencontré successivement le président du Groupe d’Amitié parlementaire pour la Tunisie, Damien Moore, et le ministre britannique de l’Investissement, Graham Stuart.

Cette rencontre avait pour objectif d’impulser davantage les relations économiques bilatérales, en renforçant les investissements britanniques en Tunisie et en instaurant des partenariats fructueux dans plusieurs secteurs prometteurs.

Ladhari a également rencontré plusieurs hommes d’affaires et responsables de sociétés britanniques, en l’occurrence le groupe “Chestertons”, spécialisé dans le domaine foncier et touristique et la société “Transferwise” active dans le domaine des financements des investissements technologiques.

Il a reçu aussi de Tunisiens à l’étranger, et des cadres résidents en Grande-Bretagne.

Le road show s’est achevé dans la capitale française, Paris, où le ministre a discuté avec des responsables d’un certain nombre de grandes entreprises françaises et d’hommes d’affaires désireux de développer les activités de leurs entreprises en Tunisie. Il s’agit de la compagnie Airbus, de Michelin, et d’autres entreprises actives dans les domaines des industries manufacturières, de l’assurance, de l’ingénierie, et certaines établissements bancaires.

Nombre de participants aux rencontres promotionnelles, à Londres et à Paris, ont exprimé l’intérêt de leurs entreprises pour la Tunisie en tant qu’espace stratégique d’investissement.