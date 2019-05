Des personnalités politiques et diplomatiques assistant au démarrage du pèlerinage à la synagogue de la Ghriba à Djerba ont déclaré que la Tunisie a donné l’exemple en matière de tolérance, de respect de la liberté des religions et de cohabitation, autant de valeurs défendues dans la soirée de mercredi 22 mai, par les visiteurs de la Ghriba.

Le ministre des Affaires religieuses, Ahmed Adhoum, a fait observer que ce rendez-vous annuel constitue un message sur la vocation de la Tunisie, pays de la diversité, de la tolérance et de la cordialité, prônées par la l’Islam.

Adhoum a tenu à préciser dans la foulée que son département s’occupe de toutes les religions et pas uniquement l’Islam, d’où sa présence à cet incontournable événement.

De son côté, le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, René Trabelsi, a relevé que Djerba demeure une terre de tolérance, d’ouverture et d’change qui accueille ses visiteurs en toute convivialité. Les célébrations de la Ghriba revêtent cette année une dimension toute particulière dans la mesure où elles coïncident avec le mois de ramadan.

Pour Trabelsi, le retour des visiteurs à la Ghriba traduit le rétablissement de la confiance dans la destination Tunisie et dans l’Etat tunisien et en son gouvernement. Il a salué les efforts déployés par les forces de l’ordre pour faire face aux défis sécuritaires avec toute la vigilance requise. La Tunisie, a-t-il poursuivi, compte sur tous ses enfants où qu’ils soient et quelque soit leur religion pour son processus d’édification.

L’ambassadrice du Royaume-Uni à Tunis, Louise de Souza, exprimera, pour sa part, son admiration de voir des Tunisiens musulmans participer aux côtés de leurs concitoyens juifs aux festivités de la Ghriba durant le mois du jeûne. La Tunisie envoie au monde entier un message fort de tolérance qui prône le respect de la liberté de croyance.

Sur un autre plan, la diplomate britannique indique que selon les prévisions, le nombre de touristes qui visiteront la Tunisie cette année dépassera les 200 mille, contre 125 mille l’année précédente. Une reprise qui s’explique par la levée de la restriction de voyage sur la destination Tunisie et grâce aux efforts déployés par les autorités tunisiennes et le travail de coordination et de coopération entrepris entre les deux pays.

Le président de la commission d’organisation du pèlerinage à la Ghriba, Pérez Trabelsi, souligne que cette manifestation annuelle vient affirmer l’attachement des Juifs tunisiens à leur pays.

Le Grand Rabbin de Tunis, Haim Bittan, a, à cette occasion, appelé les Juifs de Tunisie à visiter leur pays et à y investir pour renforcer son rayonnement.