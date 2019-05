Le suivi et l’évaluation de la coopération militaire entre la Tunisie et la Grande-Bretagne et les perspectives de renforcement de la coopération dans les domaines d’intérêt commun, ont été au centre de l’entretien qu’a eu, mardi 21 mai, le ministre de la Défense nationale, Abdelkrim Zbidi, avec l’ambassadeur du Royaume-Uni en Tunisie, Louise De Sousa, au siège du ministère.

Selon un communiqué du département, Zbidi a salué les efforts déployés par la mission diplomatique britannique en Tunisie visant à impulser la coopération bilatérale, exprimant le souhait de la renforcer davantage à la faveur de la confiance mutuelle existant entre les deux pays amis.

Les domaines cités sont ceux de la formation, des renseignements, des forces spéciales, des exercices conjoints et de l’échange de compétences, notamment en matière de détection de mines antipersonnel.

Pour sa part, Louise De Sousa s’est dit disposée à aplanir les difficultés et à identifier les moyens les plus efficaces permettant de développer la coopération bilatérale dans l’intérêt mutuel des deux pays et dans le cadre de la confiance mutuelle.