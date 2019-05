Le ministre des Affaires étrangères Khémaies Jhinaoui a indiqué que le président de la République a décidé de participer aux travaux du Sommet islamique de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI), le 31 mai courant.

Le président Béji Caïd Essebsi prendra part, également, le 30 du même mois, au sommet arabe extraordinaire qui aura lieu à la Mecque, à l’invitation du serviteur des deux Saintes Mosquées, le roi Salmane Ben Abdelaziz.

Reçu lundi au Palais de Carthage par le président de la République, Jhinaoui a déclaré, à l’issue de l’entretien, avoir donné un aperçu au président de la république sur les résultats de la 15e session du Conseil d’Association entre la Tunisie et l’Union européenne, tenu le 17 mai à Bruxelles et les rencontres qui ont eu lieu avec de hauts responsables européens.

Il a indiqué qu’un accord de financement européen d’un programme d’intégration économique, sociale et politique des jeunes, d’une valeur de 60 millions d’euros a été signé avec la Tunisie. Le projet s’inscrit dans le cadre de l’activation de l’initiative de partenariat au profit de la jeunesse lancée en décembre 2016 à l’occasion de la visite du chef de l’Etat à Bruxelles pour participer au premier sommet Tunisie-UE.

Il a ajouté que la 15e session du conseil d’Association entre la Tunisie et l’UE a permis d’examiner les questions bilatérales comme la liberté de circulation, le soutien financier de l’UE à la Tunisie, le développement de l’académie diplomatique et la consolidation de la coopération dans la recherche, l’innovation et les technologies de la communication.

Le ministre a informé le président de la République des efforts déployés par la Tunisie avec les pays du voisinage et différentes parties libyennes pour un cessez-le-feu en Libye et la reprise du processus politique sous l’égide des Nations Unies.

Jhinaoui a également évoqué avec le président de la République, les prochaines échéances diplomatiques dont la visite qu’il effectuera les 20 et 21 mai à Oslo, à l’invitation de son homologue norvégienne.