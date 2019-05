Les souscriptions à l’emprunt obligataire ” ADVANS 2019-1″ de 10 millions de dinars, susceptible d’être porté à 15 millions de dinars, émis sans recours à l’appel public à l’épargne, ouvertes le 2 mai 2019, ont été clôturées le 13 du mois courant, pour un montant de 15 millions de dinars, a indiqué MAC SA, intermédiaire en bourse.

ADVANS TUNISIE SA est une société Anonyme au capital de 16 000 000 dinars, spécialisée dans : l’octroi de micro-crédits.

L’Assemblée Générale Ordinaire réunie le 5 avril 2019, a autorisé l’émission par la société ” Advans Tunisie ” d’un ou plusieurs emprunts Obligataires pour un montant global de 40 millions de dinars au cours des exercices 2019 et 2020, et a donné, pouvoir au Conseil d’Administration pour en fixer les montants et arrêter les conditions et les modalités nécessaires.

Usant de ces pouvoirs, le Conseil d’Administration de la société a décidé d’émettre un emprunt obligataire de 10 millions de dinars susceptible d’être porté à 15 millions de dinars et ce sans recours à l’Appel Public à l’Epargne.

L’emprunt obligataire, objet de la présente émission, s’inscrit dans le cadre de la politique de la société visant à faire face à l’accroissement de ses engagements et atteindre les parts de marché cibles, en s’orientant vers la mobilisation de ressources stables à moyen et long termes. A ce titre, la société envisage de mobiliser d’une manière récurrente, les ressources nécessaires au financement de ses concours à l’Economie.