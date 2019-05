Entre 6 000 et 8 000 personnes du monde entier, dont 1 000 top dirigeants et décideurs économiques, politiques et institutionnels, sont attendues à la première édition du Big Summit qui sera organisé à Tunis du 17 au 21 juin prochain dans le cadre du plus grand événement tech et innovation en Afrique ” Africa Moves “.

Lors d’une conférence de presse tenue, jeudi 16 mai à la Cité de la culture à Tunis, Mélanie Martin, co-fondatrice de l’association EDN (Entrepreneurship & Diversity Network), organisatrice de l’événement Africa Moves, a souligné que le programme de la première édition du Big Summit comportera un super summit le 18 juin 2019 qui sera réservé à 1 000 top-décideurs économiques, politiques et institutionnels, principalement d’Afrique mais aussi d’Europe, d’Amérique et d’Asie.

Trois jours de forums sont prévus les 19, 20 et 21 juin 2019 et comporteront des conférences et des tables rondes animées par 150 speakers sur différents thèmes comme la fintech, digital government, éducation, santé, culture, media, big data, retail, cybersécurité, animation, etc.).

Un salon sera aménagé sur une surface de 20 000 m² où 300 startups et entreprises mettront en avant leurs technologies et innovations, avec des workshops, un fablab, des animations, etc.).

Mélanie Martin a ajouté que, vu que l’avenir de l’Afrique c’est la femme et la jeunesse, une journée sera dédiée à la femme qui portera le nom de “WOMEN’S DAY” où les femmes entrepreneures et opérant dans la tech seront à l’honneur.

Elle a, en outre, signalé qu’une centaine de startups du monde entier représentant tous les secteurs d’activité seront invitées à participer à l’innovation AWARDS. Les meilleures startups auront des trophées pour leurs projets exceptionnels.

Un GRAND FESTIVAL dédié à l’innovation et la culture africaines avec de nombreux artistes africains est prévu à la clôture de ces journées.

Mélanie Martin a précisé que le Big Summit de Tunis sera organisé dans le cadre du grand événement Africa Moves qui comporte aussi the BUSINESS TOUR à Singapour du 16 au 20 septembre 2019 et THE INNOVATION DAYS à Dakar les 20 et 21 novembre 2019.

D’après la même source, AFRICA MOVES vise à valoriser et développer la tech et l’innovation africaine à l’échelle mondiale, proposer des solutions concrètes aux enjeux des populations, entreprises et gouvernements, encourager les vocations technologiques et scientifiques ainsi que l’entrepreneuriat, faciliter les partenariats et les rencontres d’affaires et stimuler les investissements.

L’événement s’accompagne de la réalisation de l’étude ” L’INNOVATION AFRICAINE ROCKS THE WORLD! ETAT DES LIEUX ET PROSPECTIVE “, véritable prise de pouls de l’innovation sous toutes ses formes sur le continent, a indiqué Mélanie Martin.

EDN (Entrepreneurship & Diversity Network) est une association basée en Europe qui accompagne les porteurs de projets innovants pour concrétiser, pérenniser et internationaliser leurs idées.