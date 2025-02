Le rideau se lève sur une nouvelle scène technologique en Tunisie. La 5G n’est plus un concept lointain, elle devient une réalité palpable, prête à bousculer les usages et à redessiner le paysage numérique du pays.

Ooredoo, en maître de cérémonie, a marqué le coup avec un événement d’exception. Médias et experts étaient conviés pour assister au lancement de cette révolution connectée. À l’affiche ? Innovation, vitesse fulgurante et promesses d’un futur où tout s’accélère : entrepreneuriat, éducation, services intelligents, divertissement… Rien n’échappe à cette onde de choc numérique.

Une révolution aux ambitions XXL

Mansoor Rashid Al-Khater, capitaine à la barre de Ooredoo Tunisie, pose le décor :

“Ce n’est pas juste une évolution technique, c’est un saut vers demain. Une Tunisie plus rapide, plus agile, plus connectée. Aujourd’hui, nous ne lançons pas seulement un réseau, mais une passerelle vers l’infini des possibles. Entrepreneurs, startups, créateurs, tout un écosystème va s’appuyer sur cette technologie pour repousser les limites et embrasser de nouvelles perspectives. Et surtout, cette avancée, elle est pensée pour les gens, leurs besoins, leurs ambitions et leurs rêves.”

Et pour incarner cette transformation, Ooredoo joue la carte du rassemblement avec un message clair : “Tunisie plus forte, Tunisie en développement.” Un slogan ? Mieux que ça. Un état d’esprit. Une vision qui met l’humain au cœur de la performance technologique.

Fix Jdid 5G : la vitesse s’invite au bureau et à la maison

Avec Fix Jdid 5G, Ooredoo ne se contente pas d’un simple coup d’éclat. Il s’agit d’une plongée en immersion totale dans un univers où rapidité et stabilité sont les nouveaux standards. Une connexion taillée pour l’exigence des pros et l’ultra-connectivité des particuliers.

Le virage est pris, la Tunisie embarque dans la course au très haut débit mobile. Désormais, la 5G n’est plus une simple mise à jour réseau, c’est le moteur d’un avenir digitalisé où entreprises, créateurs et citoyens avancent ensemble, à pleine vitesse.