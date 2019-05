L’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie (ANME), en partenariat avec le ministère des Affaires locales et de l’Environnement, vient de lancer un appel à candidature pour sélectionner sept (7) communes pilotes à bénéficier d’un soutien privilégié du programme national ACTE -pour Alliance des Communes pour la Transition Energétique-, un programme appuyé financièrement et techniquement par le secrétariat d’Etat à l’Economie suisse (SECO).

Les communes s’engageront dans l’introduction d’une approche intégrée à la gestion durable de l’énergie avec l’appui de ce programme moyennant un financement de 4,2 millions de dinars et dont la durée est de 3 ans.

En effet, le programme ACTE constitue une composante importante du plan national de transition énergétique en Tunisie.

Le programme vise à renforcer les communes tunisiennes à améliorer leur contribution à l’atteinte des objectifs énergétiques nationaux en matière de transition énergétique et ce, via la mise en œuvre de stratégies énergétiques locales pour la maîtrise de l’énergie à l’échelle des territoires.

Le programme est mis en oeuvre en collaboration avec la Caisse de Prêts et de Soutien aux Collectivités Locales (CPSCL), le Centre de Formation et d’Assistance à la Décentralisation (CFAD) et le ministère du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale.