L’Agence nationale de maîtrise de l’énergie (ANME) vient d’informer les fournisseurs tunisiens d’appareils électroménagers et de climatiseurs individuels que l’étiquetage énergétique sera désormais obligatoire à compter du 1er janvier 2025

De quoi s’agit-il : les fournisseurs seront obligés, à partir de cette date, de s’inscrire sur la plateforme E-tiquette et de renseigner sur le matériel à évaluer afin d’obtenir une étiquette adjointe d’un QR code, à apposer sur l’appareil.

Développée par l’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie (ANME) avec le soutien de l’ONU-CESAO, cette application permet de scanner le code QR sur les étiquettes énergétiques des appareils à l’aide d’un smartphone pour en vérifier l’authenticité et accéder à des informations sur leur efficacité énergétique.

Cette initiative fait partie d’une politique nationale d’efficacité énergétique mise en place depuis les années 80 et renforcée depuis 2005. Le programme d’étiquetage énergétique aide les consommateurs à choisir des appareils plus économes en énergie en utilisant une échelle de performance de 1 à 8.

Les étiquettes ont la même disposition que les étiquettes d’efficacité énergétique de l’UE mais avec des chiffres au lieu de lettres, allant de 1 (turquoise, très efficace) à 8 (rouge, énergivore).

La plateforme E-tiquette a été lancée en 2021 par l’ANME et l’Economic and social commission for Western Asia (ESCWA) qui dépend de l’ONU, dans le cadre d’un projet des Nations unies pour le développement (UNDA) intitulé « Mise à l’échelle de l’efficacité énergétique dans les secteurs résidentiel et des services dans la région arabe ».

ABS