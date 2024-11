Le coût de l’énergie de chauffage et de refroidissement, consommée par les hôpitaux à Bab Saâdoun pourrait être réduit de 50%, grâce à un projet de production d’énergie renouvelable mis en œuvre par l’ANME en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). Ce projet qui s’inscrit dans le cadre du programme d’élaboration des études techniques et économiques pour l’installation de réseaux de refroidissement et de chauffage des zones dans le complexe sanitaire de Bab Saadoun, “DHC Bab Saadoun”, consiste à installer une centrale de chauffage et de refroidissement urbaine (DHC-District heating and cooling), dans cette zone de forte densité, pour garantir une plus grande efficacité énergétique au sein de 17 établissements de santé, dont 8 grands hôpitaux.

Selon Fathi Hanchi, directeur général de l’ANME, 70% de l’énergie consommée dans les hôpitaux en Tunisie est destinée au refroidissement et au chauffage. Le nouveau réseau de refroidissement ou de climatisation à l’énergie renouvelable, fournira une grande quantité d’énergie. Chaque bâtiment sera doté de dispositifs de climatisation et de chauffage à l’énergie renouvelable, à entretenir. Le réseau sera mis en œuvre en coopération avec l’Organisation des Nations Unies pour l’environnement (PNUE).

Le projet, qui porte également sur la mise à niveau des équipements en intégrant des nouvelles technologies et l’incorporation de sources d’énergie renouvelables, contribuera ainsi à l’autonomie énergétique des installations ciblées et à éviter les pertes lors de la production ou le transport d’énergie.

Techniquement, un réseau de chaleur produit et distribue de la chaleur, sous forme de vapeur d’eau surchauffée ou d’eau chaude, à partir d’une ou de plusieurs unités de production. Ces dernières utilisent généralement différentes sources d’énergie primaire pour produire la chaleur parmi lesquelles, le gaz naturel ou des énergies locales et renouvelables, selon Engie, spécialiste international de la mise en place de ces réseaux.

Un système de froid consiste, quant à lui, en une connexion centralisée qui fournit de l’eau glacée pour alimenter un circuit d’air conditionné. En pratique, il est constitué d’équipements de production et de distribution d’eau glacée pour alimenter en froid l’ensemble des bâtiments qui lui sont raccordés.