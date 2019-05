A l’occasion de la journée internationale de la famille, qui coïncide avec le 15 mai de chaque année, le ministère de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées a annoncé dans un communiqué publié mercredi, l’ouverture des candidatures pour le prix du président de la République pour la promotion de la famille au titre de l’année 2018.

Ce prix est décerné à ceux qui ont contribué de manière directe ou indirecte à la promotion de la famille tunisienne, à développer son rôle économique, social et éducatif et à l’amélioration de ses conditions de vie aussi bien en Tunisie qu’à l’étranger.

Les candidats souhaitant participer à ce prix à l’échelle nationale, notamment parmi les associations chargées des familles des émigrées, doivent envoyer leur dossiers au ministère de la femme, de l’enfance et des personnes âgées, dans un délai ne dépassant pas le 1er juillet 2019.

Les participants à l’échelle régionale sont appelés à envoyer leur candidatures au nom du gouverneur de la région, dans un délai ne dépassant pas le 1er juillet 2019. Les dossiers comportant les rapports des gouverneurs, doivent parvenir à la commission nationale avant le 31 juillet 2019.

Ce prix se décline en trois catégories à savoir : un prix national sous forme de médaille d’or à une personne physique ou établissement public ou organisation non gouvernementale, ou association ou instance nationale, un prix spécial dédié aux associations chargées des familles émigrées (médaille d’or) et un prix régional (médaille d’or, d’argent et de bronze) d’un montant de 4 mille dinars, de 3 mille dinars et de 2 mille dinars.

A noter que la remise des prix est prévue pour le 11 décembre 2019, à l’occasion de la célébration de la journée nationale de la famille.