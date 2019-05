Environ 20 exposants tunisiens participeront, pour la 17ème fois consécutive, à la 65ème édition au salon “Fancy Food Show”, qui se tiendra du 23 au 25 Juin 2019 à New York, selon le Centre de promotion des exportations (CEPEX).

Organisée conjointement par le CEPEX et le Centre Technique de l’emballage et du conditionnement (PACKTEC), la participation tunisienne à cet événement a pour objectif de promouvoir une offre tunisienne riche et diversifiée de produits agroalimentaires: huile d’olive, dattes, pâtes et conserves alimentaires… Le Salon “Fancy Food Show’’ regroupe plus que 2 500 exposants en provenance de 55 pays et près de 25 000 visiteurs professionnels.

L’événement est perçu comme le plus important en Amérique du Nord dédié aux produits alimentaires. Il offre aux professionnels de l’agroalimentaire des opportunités d’affaires très importantes.

Un programme d’animation culinaire sera organisé en marge de la participation tunisienne, au sein du pavillon de la Tunisie durant les 3 jours de l’exposition pour permettre aux visiteurs du salon de déguster des mets et plats typiquement tunisiens préparés à base d’huile d’olive.