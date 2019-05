Le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, effectue une visite à Bruxelles les 16 et 17 mai 2019, où il coprésidera avec la Haute représentante de l’UE pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, Federica Mogherini, les travaux de la 15e session du Conseil d’association Tunisie-UE.

Selon un communiqué du département des Affaires étrangères rendu public mardi 14 mai, sera signée une convention de financement d’un programme de soutien pour les jeunes dans le cadre de la concrétisation de l’initiative ” Partenariat pour la jeunesse Tunisie-UE” lancée le 1er décembre 2016, à l’occasion de la visite de Béji Caïd Essebsi à Bruxelles pour participer au premier sommet Tunisie-Union européenne.

La convention servira à financer des projets en faveur de la jeunesse tunisienne avec comme thèmes prioritaires l’employabilité des jeunes, la création d’opportunités de travail et le renforcement de l’initiative privée, outre la participation des jeunes à la vie publique et politique aux niveaux national et local.

Lors de son déplacement, Jhinaoui rencontrera le Commissaire européen en charge de l’élargissement et de la politique européenne de voisinage, Johannes Hahn, avec lequel il évoquera “la poursuite du soutien de l’UE aux grandes réformes engagées en Tunisie”, lit-on de même source.

Jhinaoui aura également un entretien avec le secrétaire général de L’OTAN.

Le Conseil d’association Tunisie-UE, un rendez-vous annuel, permet “de passer en revue l’évolution du partenariat privilégié Tunisie-UE et d’examiner les moyens de le renforcer dans le cadre de la concrétisation du document des priorités du partenariat stratégique pour les années 2018-2020 et du renforcement du dialogue pour l’identification du nouveau cadre des relations entre la Tunisie et l’UE pour l’après 2020”.