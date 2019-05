33 entreprises tunisiennes ont obtenu, vendredi 10 mai, le label “Startup” qui leur permettra de bénéficier de plusieurs incitations visant à développer leurs activités.

Le ministre des Technologies de la communication et de l’Economie numérique, Mohamed Anouar Maarouf, qui a remis ces labels, a souligné que son département œuvre à créer le fonds des fonds d’investissement, outre l’accompagnement des startups en 2019.

L’objectif de ces labels est de créer 1 000 startups et 10 000 opportunités d’emplois, au cours des cinq prochaines années.

Ce label est accordé aux projets innovants et ayant une capacité d’extension opérant dans tous les domaines économiques, et ne se limite pas au secteur des TIC, précisera le ministre.

Elyes Jribi, présent du Comité de labellisation du “Start up Act” a, pour sa part, indiqué que les critères d’octroi de ce label concernent l’âge de l’entreprise (moins de 8 ans), son poids financier et sa capacité à créer des emplois, son indépendance et sa capacité d’innovation et de croissance.

Ce label permet au promoteur de la Start up d’ouvrir un compte bancaire en devises qui peut atteindre 100 000 dinars afin de l’aider à élargir son activité à l’international, a-t-il encore expliqué.