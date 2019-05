Le rôle de la diplomatie parlementaire dans la consolidation de la coopération entre la Tunisie et l’Uruguay a été au centre de la rencontre entre le ministre tunisien des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, et la présidente de la Chambre des députés de l’Uruguay, Cecilia Bottino.

Au cours de la rencontre, Jhinaoui -qui a effectué mercredi une visite officielle en Uruguay- a énuméré les différentes phases de la transition démocratique en Tunisie et les mesures prises en vue de renforcer ce processus, telles que la promulgation d’une nouvelle Constitution et l’organisation d’élections législatives et présidentielles en 2014.

Jhinaoui a rappelé l’engagement de la Tunisie à garantir l’égalité entre les citoyens, mettant l’accent sur l’amélioration de l’expérience tunisienne dans le domaine de la reconnaissance des droits de la femme ainsi que de son rôle dans la société.

Il a également présenté un aperçu des principales réformes structurelles et législatives entreprises par le gouvernement tunisien pour assurer le succès de la transition économique.

Pour sa part, Cecilia Bottino a salué les mesures prises par la Tunisie sur la voie de la démocratisation et les progrès réalisés en faveur de la femme tunisienne. Elle a exprimé sa volonté de visiter la Tunisie qui constitue un modèle à suivre dans le monde arabe, en vue de prendre connaissance des activités de la femme tunisienne parlementaire et du rôle des organisations de la société civile et du mouvement des femmes en Tunisie.