Les Marketplaces en ligne pourraient créer 3 millions de nouveaux emplois en Afrique d’ici 2025, d’après un rapport du Boston Consulting Group. Jumia (NYSE: JMIA) a contribué à l’étude et a déjà créé 5 000 emplois directs sur le continent.

Selon la Banque mondiale, les jeunes africains représentent environ 60% des chômeurs du continent. Avec une population croissante de 1,3 milliard de personnes dont la moyenne d’âge est de 20 ans et une classe moyenne en progression qui devrait atteindre 1,1 milliard sur les 2,5 milliards d’Africains d’ici 2050, il ne fait aucun doute qu’il est important de créer davantage d’emplois sur le continent.

Un nouveau rapport publié récemment par le Boston Consulting Group (BCG), intitulé «Comment les marketplaces en ligne peuvent-elles générer de l’emploi en Afrique ?», montre que les plateformes numériques telles que Jumia, associant acheteurs et fournisseurs de biens et services, pourraient créer environ trois millions de nouveaux emplois en Afrique d’ici 2025. Elles pourraient également contribuer à une croissance économique inclusive avec une perturbation minimale des entreprises existantes et les normes du marché.

Jumia a d’ores et déjà créé 5 000 emplois directs dans les 14 pays d’Afrique où le groupe opère, et a favorisé la création d’emplois indirects chez ses vendeurs, partenaires logistiques et partenaires commerciaux. L’étude met en évidence l’exemple de deux vendeurs Jumia à Nairobi, au Kenya, qui ont été capables de créer de nouveaux emplois et d’augmenter leurs ventes et leurs revenus de manière significative.

Outre la création d’emplois, les plateformes de e-commerce font beaucoup pour le développement de compétences et encouragent l’esprit d’entreprise. «Nous avons constaté que de nombreux anciens de Jumia ont créé leur propre entreprise. Nous sommes fermement convaincus que nous pouvons tous bénéficier d’un solide écosystème de startups dans tous les pays, et nous sommes fiers d’apporter notre contribution au développement de cet écosystème par le biais de notre formation », a déclaré Juliet Anammah, CEO de Jumia Nigeria.

Un tiers des 420 millions d’Africains âgés de 15 à 35 ans étaient au chômage en 2015, selon les estimations de la Banque africaine de développement. Environ 58% des emplois générés par les marchés en ligne seront créés dans le secteur des biens de consommation, tandis que les services de mobilité en généreront 18% et le secteur des voyages et de l’accueil, 9%, indique le rapport.

Enfin, l’étude met en évidence d’autres impacts économiques positifs des marketplaces en Afrique : elles améliorent le pouvoir d’achat des vendeurs en augmentant leurs revenus, augmentent la demande de biens et de services dans des zones traditionnellement hors de portée des réseaux de vente, et emploient davantage de femmes et de jeunes dans le marché du travail formel – eux qui dans certains pays en sont souvent exclus.

Une copie du rapport peut être téléchargée ici

A propos de Jumia

Jumia a pour objectif de transformer et d’améliorer la vie des gens grâce à la technologie en fournissant des services innovants, pratiques et abordables.

Elle participe à la transformation numérique de l’ensemble de l’économie africaine et à sa croissance en élargissant les horizons des entreprises locales pour atteindre et servir les consommateurs grâce à sa plateforme.

Jumia est la principale plate-forme d’e-commerce en Afrique active dans six régions, soit 14 pays. Elle comprend une marketplace, qui relie les vendeurs aux consommateurs, un service de logistique, qui permet l’expédition et la livraison de colis des vendeurs aux consommateurs, et un service de paiement, qui facilite les transactions entre les utilisateurs actifs sur notre plate-forme.