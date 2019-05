L’écrivain tunisien Abou Bakr Ayadi vient de publier un recueil (en langue arabe) intitulé “Rassael Paris” (Lettres de Paris) dans “”Perspectives Edition” (Tunisie).

Cet opus de 176 pages réunit près de 25 articles autour des divergences idéologiques dans les milieux politiques et médiatiques en France. Ces articles ont été publiés, depuis plus de deux ans, dans le magazine londonien “Al Jadid”.

Dans la préface de l’ouvrage, l’auteur revient sur l’historique de la dynamique culturelle et intellectuelle en France, où il réside depuis longtemps. Les années 70 constituent pour lui une période marquée par l’émergence d’écrivains et de philosophes comme Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Michel Foucault, René Girard et Laurent Barthes.

Des années de gloire qui ont largement révolutionné la pensée et la société, suivies d’une phase où la scène est devenue “un terrain aride”, écrit l’auteur dans sa préface reprenant une citation de l’écrivain anglais Perry Anderson. Le milieu intellectuel en France continue néanmoins à être un terrain de “batailles” idéologiques et de réflexion”, explique l’auteur.

Un article intitulé “Foucault et sa relation avec le néolibéralisme et la gauche” ouvre la voie à méditer dans ce que l’auteur appelle de “batailles ” idéologiques en France. Le Christianisme, l’Islam, la crise identitaire, le libéralisme, la laïcité, le communisme et le terrorisme et tant d’autres questions sont au cœur de sa thèse.

Né à Jendouba en 1949, Abou Baker Ayadi est un écrivain et traducteur. Auteur principalement d’expression arabe, il a à son actif plusieurs publications dans le genre du roman ainsi que des traductions de plusieurs œuvres littéraires étrangères comme la célèbre nouvelle “Lettre d’une inconnue” de l’écrivain autrichien Stefan Zweig.